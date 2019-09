Musica: Ronin, nuovo album dopo due anni

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - 'Bruto minore' è il nuovo album dei Ronin, 'creatura' di Bruno Dorella che torna dopo un paio d'anni di pausa con una nuova formazione e un disco che cambia alcune coordinate, pur rimanendo nel solco della tradizione strumentale e cinematica della band.

Il lavoro, uscito oggi, comprende otto brani originali e la cover 'Tuvan Internationale' degli Hun-Huur-Tu. L'album è ispirato a una Canzone di Giacomo Leopardi, in cui si immagina il monologo di Marco Giunio Bruto dopo la sconfitta di Filippi e l'assassinio di Giulio Cesare.

L'attuale formazione comprende Bruno Dorella alla chitarra, Nicola Manzan (ex Baustelle) chitarra, Roberto Villa (The Gang) basso, Alessandro Vagnoni batteria. L'album sarà presentato live durante un tour che comincerà il 28 settembre al Circolo Gagarin di Busto Arsizio (Varese) e si concluderà il 22 dicembre al Bronson di Ravenna, dopo aver toccato anche Berlino e Praga.