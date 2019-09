Mortadella protagonista a Zola Predosa

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - Torna dal 20 al 22 settembre a Zola Predosa, alle porte di Bologna, 'Mortadella, Please', il festival internazionale di questo salume giunto alla 13ma edizione. In programma per tre giorni, con il sostegno delle aziende Alcisa e Felsineo, degustazioni, animazioni e intrattenimenti dedicati alla scoperta della 'Regina Rosa' della gastronomia bolognese e del territorio. La mortadella sarà tra l'altro protagonista, in abbinamento ai vini dei Colli bolognesi, delle ricette proposte nel ristorante gestito dall'Ipsar Luigi Veronelli e nei punti di street food gestiti dalle nove Pro Loco.

Tra i momenti di approfondimento culturale, la premiazione dei racconti dei partecipanti al primo concorso letterario 'C'era una volta e ancora c'è… una Regina Rosa', a cura di Edizioni del Loggione. Sabato e domenica verrà inoltre esposta l'unica mortadella al mondo realizzata con i Lego, che sarà il 'pezzo forte' di una mostra con altre opere costruite dal gruppo Aemilia Bricks con i mattoncini più famosi del mondo.