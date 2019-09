S.Marino: 158mila spettatori al circuito

Il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini chiude con un'affluenza di 158.300 spettatori nell'intero week-end di corse: 20.760 spettatori venerdì, 41.328 sabato e 96.212 domenica, un dato in linea con il 2018. "La giornata di oggi, col suo carico di passione ed emozione, chiude una settimana fantastica e i numeri ci confermano ad altissimo livello nel panorama del calendario MotoGP. La Repubblica di San Marino e la Riviera di Rimini hanno comunicato a tutto il mondo valori e colori che rendono davvero unico il territorio", commentano gli organizzatori in una nota.

"La data è collocata perfettamente nel calendario, per attrarre un pubblico dedicato e continuiamo a notare l'incremento delle provenienze estere. Si aggiunge una audience mondiale e crescente. Tutto ciò ci sprona a ulteriori sforzi e ad un grande impegno per mettere a frutto il lavoro e gli investimenti. C'è ancora molto da fare, per tutti, ma la nuova era della MotoGp nella Riders' Land s'è avviata col piede giusto".