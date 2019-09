Omicidio Elisa, difesa chiederà perizia

(ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - La difesa di Massimo Sebastiani, l'uomo che ha confessato l'omicidio di Elisa Pomarelli, chiederà la perizia psichiatrica. Lo ha annunciato la criminologa Roberta Bruzzone, consulente nominata dalla difesa di Sebastiani.

"Nei due anni precedenti all'evento - ha detto, dopo averlo incontrato in carcere con l'avvocato difensore Mauro Pontini - si è manifestata una progressiva e gravissima crisi di natura depressiva che ha lasciato ampi riscontri sotto diversi profili nella sua vita. Una condizione che lui purtroppo non è stato in grado né di elaborare né di riconoscere, così come nessuno intorno a lui lo ha percepito nella giusta prospettiva".

"Massimo - ha detto - continua a pensare a lei in maniera sistematica e cronica. La domanda che continua a farsi è 'non riesco a capire perché l'ho fatto'. All'esito di questo colloquio sono sempre più convinta che la direzione da prendere sia quella della perizia psichiatrica".