Teatro: 'Bye bye 900?' per stagione ERT

Col titolo "Bye bye '900?" i 45 titoli (13 di produzione ERT) presentati in 194 serate tra Arena del Sole e Teatro delle Moline, assemblati da Emilia-Romagna Teatro per il cartellone bolognese 2019/20, ripercorreranno il secolo scorso riflettendo sul presente, suscitando dubbi e innescando stimoli "perché il teatro è luogo di incontro e condivisione, per il singolo cittadino e per la comunità, baluardo e presidio culturale", secondo il direttore Claudio Longhi.

Una proposta ricca che si muove tra grandi nomi della scena contemporanea, da Antonio Latella che dirige la saga familiare de La valle dell'Eden, a Constanza Macras, coreografa e regista argentina, figura tra le più importanti del panorama della danza contemporanea europea, con lo spettacolo Hillbrowfication, fino a Lola Arias in residenza a Bologna per realizzare un lavoro di teatro partecipato nell'ambito del progetto europeo Atlas of Transitions.