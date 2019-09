Ecco il LabOratorio S.Filippo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - L'Oratorio di San Filippo Neri è un LabOratorio, crocevia del pensiero, punto di riferimento degli eventi culturali di Bologna e catalizzatore di artisti: così la presidente Giusella Finocchiaro ha presentato la programmazione, 42 appuntamenti fino a dicembre. Tra le novità, concerti da festival (Musica Insieme, Bologna Festival) e la danza con 'Danza Urbana', che dopo l'apertura con Enzo Cosimi il 3 settembre, per 'La bellezza ti stupirà', prevista l'11 settembre una tappa di PerAspera, con performance musicale al buio. In novembre '20 30', l'immaginario di una generazione (fra i 20 e i 30 anni), con spettacoli, laboratori e concerti. Si parlerà di culture dei popoli con 'L'altra riva'; in cartellone anche 'Space invaders', tra cinema e graphic novel', 'Libri in scena' con autori accompagnati da musicisti e attori, tra cui Stato sociale, Dori Ghezzi e Maurizio De Giovanni. E l'edizione speciale di 'Error day', fino al reading di Stefano Andreoli, fondatore del sito satirico Spinoza.it.