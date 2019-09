Manzi torna in tv, ciclo su maestro

(ANSA) - BOLOGNA, 9 SET - Un messaggio che non invecchia, anzi forse è ancora più attuale oggi che in passato.

L'insegnamento di Alberto Manzi, il maestro di 'Non è mai troppo tardi', torna in tv in una miniserie di sei puntate che sarà trasmessa a partire dal 16 settembre da 'Rai Scuola', sul canale 146 del digitale terrestre. 'Alberto Manzi - L'attualità di un maestro' è un ciclo di pillole da 15-18 minuti realizzate nel centro di documentazione e archivio intitolato a Manzi e ospitato dal 2007 nella sede dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, della Rai e del dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna.

A condurre il programma è la responsabile del Centro, Alessandra Falconi, con il contributo dell'illustratore Alessandro Sanna e di esperti come il filosofo Telmo Pievani, la ricercatrice del Crn, Maria Arcà (che con Manzi ha lavorato a lungo), dell'antropologo Marco Aime e del geografo Riccardo Morri.