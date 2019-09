Perseguita genitori, arrestato a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 6 SET - Un 35enne ravennate è stato arrestato ieri notte dalla polizia con l'accusa di stalking sui propri genitori, a più riprese minacciati per ottenere da loro danaro. L'indagine della squadra Mobile - coordinata dal Pm Angela Scorza - era partita qualche giorno fa quando la madre del giovane si era decisa a fare denuncia per via del grave stato di ansia e paura generato dal comportamento del figlio, assuntore di sostanze stupefacenti, il quale da aprile aveva iniziato con ripetute condotte moleste e minacciose per ottenere quotidianamente denaro. L'altro ieri il ragazzo si è presentato sul luogo di lavoro della madre, costringendola, impaurita, a rinchiudersi in ufficio. Quindi - prosegue l'accusa - ha continuato a cercarla con telefonate minacciose e infine si è presentato all'abitazione dei genitori, reiterando con grida dalla strada le sue richieste. Una Volante però lo ha rintracciato verso le 23.30 e arrestato.