Jazz, Pontrandolfo presenta nuovo disco

Il sassofonista Valerio Pontrandolfo presenterà il suo nuovo disco 'Out of this world' con un concerto il 7 settembre nella serata conclusiva di 'To be jazz festival', in programma in piazza Re Enzo a Bologna, nel centro storico cittadino. Dopo il debutto da solista con 'Are you Sirius?', inciso quattro anni fa con il pianista americano Harold Mabern, Pontrandolfo sarà affiancato da Nico Menci pianoforte, Stefano Senni contrabbasso, Kalifa Kone percussioni e Joe Farnsworth batteria. In repertorio tutti brani scritti dal leader, maestro del bebop. Il festival, giunto alla settima edizione e promosso da 'La Torinese dal 1888' e dall'associazione 'In jazz we trust', ospiterà il 5 settembre il trio del pianista Renato Chicco (rientrato di recente in Italia dopo una permanenza di dieci anni a New York) con Paolo Benedettini contrabbasso e Farnsworth. Poi il 6 il quartetto del trombettista statunitense Jim Rotondi (con Emiliano Pintori pianoforte, Benedettini contrabbasso e Farnsworth.