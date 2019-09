Testata a vicino dopo lite in parcheggio

Ha colpito con una testata un vicino dopo un diverbio per un parcheggio: è successo a Correggio, nel Reggiano, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 67 anni per lesioni personali. Tutto è cominciato quando un operaio di 44 anni ha accidentalmente rigato l'auto del 67enne, suo vicino di casa, facendo una manovra. Questi è sceso a verificare e inizialmente ha ringraziato l'altro per averlo avvisato ma poi, il giorno successivo, dopo essersi consultato con un carrozziere, ha chiesto 400 euro di danni. Il 44enne ha risposto che l'ammaccatura era già presente ed è stato a quel punto che l'altro lo ha offeso e poi colpito con la testata, provocandogli lesioni per sette giorni prognosi.