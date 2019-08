Sparito in Romania con figlie, è tornato

È tornato a casa ieri pomeriggio con le due figlie di 5 e 2 anni il 39enne romeno che era stato denunciato dai Carabinieri di Imola, nel Bolognese, per sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

La moglie, connazionale di 29 anni, martedì si era rivolta ai militari perché l'uomo, da cui si sta separando, nel giorno stabilito, il 22 agosto, non era rientrato da una vacanza in Romania con le figlie iniziata il 14. Nonostante avesse il permesso di portare le bambine in viaggio all'estero, non aveva più dato notizie alla compagna. Rientrato in Italia, la madre ha riabbracciato le figlie e ritirato la querela nei confronti del marito.