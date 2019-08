Mostra 'Vultus', cinque artisti a Imola

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 31 AGO - Cinque artisti italiani e internazionali partecipano alla mostra collettiva 'Vultus', allestita dal 7 settembre al 13 ottobre alla galleria Tales of Art di Imola. L'esposizione include lavori dello spagnolo Zesar Bahamonte, dell'americano Joseph Bounds, dell'italiano (ma vive e lavora a Berlino) Luca Grimaldi, dell'irlandese Paraic Mc Gloughlin e di Run, nome d'arte di Giacomo Bufarini, originario di Ancona. Nonostante differiscano fortemente nello stile pittorico e nel background artistico sono accomunati, come suggerisce il titolo, da un elemento figurativo ricorrente nelle loro opere: il volto umano.

Nella storia dell'arte pittorica il ritratto è espressione e rappresentazione della persona umana, vista dagli occhi e interpretata dall'animo dell'artista che la riproduce. Come scrisse Aristotele, "è obiettivo dell'arte rappresentare non solo l'aspetto esteriore delle cose ma il loro significato interiore, per questo, non la figura esterna e il dettaglio costituiscono la vera realtà".