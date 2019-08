Sportivamente, festival cultura sportiva

La 2/a edizione di Sportivamente, il festival della cultura sportiva, si terrà a Molinella, nella pianura bolognese, dal 29 agosto al primo settembre.

Il tema di quest'anno è "Un viaggio intorno al muro", inteso come barriera, ostacolo, limite o confine da superare, per lo Sport un invito a confrontarsi con la storia e con l'attualità, con la politica, la letteratura, la scienza e la filosofia.

Sono 28 gli appuntamenti nelle giornate del festival, tra conferenze e dibattiti, mostre e presentazioni di libri, film e pieces teatrali di argomento sportivo, con la presenza di professori universitari, giornalisti, ex campioni dello sport e personalità del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo.

Tra gli ospiti, Marino Bartoletti, che ricorderà lo sbarco dell'uomo sulla luna, e Walter Veltroni, che insieme a Josefa Idem, parlerà del crollo del muro di Berlino.

Sportivamente è organizzato dalla Compagnia del Caffè, con il patrocinio di Comune, Regione e Coni.