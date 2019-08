Parma capitale del cibo a settembre

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Dal primo al 29 settembre Parma diventa la capitale dei 'foodie', italiani e non solo: torna 'Settembre Gastronomico', cornice di iniziative ed eventi uniti dal fil rouge del cibo e della cultura gastronomica.

Manifestazioni che ruoteranno intorno alle filiere che hanno contribuito a fare di Parma la capitale della Food Valley emiliana e la prima città italiana insignita dall'Unesco del titolo di Creative City of Gastronomy: le Dop Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma, la pasta, il pomodoro, le conserve ittiche e il latte.

Tra gli eventi clou la 'Cena dei Mille', martedì 3 settembre, col centro storico di Parma che si trasforma in un ristorante gourmet a cielo aperto, e l'atteso ospite chef Norbert Niederkofler che firmerà uno dei piatti da gustare.

Dal primo al 29 settembre sotto i portici del Grano sarà attivo il Bistrò Parma: uno spazio dove foodie e turisti potranno assaggiare i prodotti simbolo del made-in-Parma agroalimentare.