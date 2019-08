Alla Festa dell'Unità 'Casadeipensieri'

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - La 'Casadeipensieri', alla festa dell'Unità di Bologna dal 31 agosto al 23 settembre, si ispira ad una frase di Andrea Camilleri, 'Chi ha il sapere lo deve seminare come si semina il grano', ed è dedicata a Francesco Berti Arnoaldi (1926-2018), figura di spicco della cultura cittadina ed ex partigiano. Nella giornata di apertura, dedicata a 'Leonardo pittore' nel V centenario della morte, prevista una videoconferenza di Eugenio Riccomini ed un intervento di Marco Riccomini. La 'Targa ricordo di Paolo Volponi', sarà assegnata a Francesco Guccini, allo scrittore Valerio Evangelisti, al poeta Paolo Valesio, e alle artiste Eva Marisaldi e Mirta Carroli; le 'Targhe speciali biennali' ad autori per l'infanzia come Bruno Tognolini e Mino Milani. Incontri con Mauro Canali e Helena Janeczek, e appuntamenti dedicati a Pier Paolo Pasolini, Giorgio Morandi e Primo Levi. Infine un ricordo di Alda Merini, 'prima' targa Volponi nel 1997, con un concerto delle sue arie d'opera preferite.