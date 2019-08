Gessica Notaro si racconta a Castrocaro

(ANSA) - CASTROCARO TERME (FORLÌ-CESENA), 23 AGO - Gessica Notaro si racconterà lunedì 26 agosto nell'ambito degli 'Incontri al Tramonto', un nuovo appuntamento 'Aspettando il Festival di Castrocaro'. L'ex concorrente di Miss Italia, aggredita nel 2017 con l'acido dal suo ex fidanzato e tra i protagonisti dell'ultima edizione di 'Ballando con le stelle' su Rai1, sarà intervistata (ore 20.45) al Padiglione delle Feste dallo scrittore e giornalista Giovanni Terzi.

Gli 'Incontri al Tramonto', in programma fino all'1 settembre e disponibili su Timvision, la tv on demand di Tim, vedono ospiti personaggi del mondo della tv, giornalismo, politica e sport. Il 3 settembre invece sarà trasmessa in diretta su Rai2, e in contemporanea su Radio2, la finale della 62/a edizione del Festival di Castrocaro (organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole), condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con Simona Ventura presidente della giuria.