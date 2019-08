Tasso rischia annegare, salvato da Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Un esemplare di tasso è stato recuperato questa mattina nei pressi della Certosa a Bologna dagli agenti della Polizia locale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, in seguito alla segnalazione del Comune. Al loro arrivo gli agenti della Città metropolitana hanno trovato l'animale appoggiato ad una grata del canale, all'incrocio tra due strade, e hanno chiamato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per il salvataggio. Nelle operazioni di soccorso, durate quasi due ore, il tasso è finito in acqua ed è stato trascinato dalla corrente. Riportato in superficie, stremato e impaurito, grazie all'intervento dei sommozzatori, l'animale è poi stato consegnato alle cure del Centro tutela e ricerca fauna selvatica di Monte Adone.

Il tasso è una specie protetta e la sua presenza è piuttosto rara in città. Si ipotizza che il mammifero recuperato oggi sia finito nel canale del Reno e trascinato poi dalla corrente fino a trovare l'ostacolo della grata che lo ha probabilmente salvato dall'annegamento.