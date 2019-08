Scontro auto-moto, morto centauro 75enne

(ANSA) - MODENA, 13 AGO - Un motociclista di 75 anni ha perso la vita, questo pomeriggio intorno alle 16.30 a Casona di Marano, in provincia di Modena. La sua moto, stando ai primi rilievi, si sarebbe scontrata con un'Audi che sopraggiungeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i pompieri da Vignola e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la vittima. Per l'uomo, un 75enne della zona, non c'è stato però nulla da fare. Gli accertamenti sulla dinamica sono ora in corso da parte della Polizia Municipale.