Schianto aereo cargo, Piacenza ricorda

(ANSA) - PIACENZA, 13 AGO - E' stato ricordato a Piacenza il tredicesimo anniversario della tragedia aerea di cui fu vittima il 13 agosto 2006 l'equipaggio di un cargo C130 di Air Algerie, in volo da Algeri a Francoforte, che precipitò in un campo alla periferia della città a 150 metri dalle case del quartiere della Besurica, mandando in frantumi i vetri delle abitazioni più vicine.

Quella domenica sera morirono il comandante Abdou Mohamed, 43 anni, il copilota Mohamed Tayeb Bederina, 59 anni e prossimo al pensionamento, il tecnico di bordo Moustafà Khadid. I piloti evitarono probabilmente una strage portando l'aereo il più possibile lontano dal centro abitato.

Un omaggio floreale è stato deposto ai piedi della stele commemorativa nell'area verde di via Marzioli. In programma nel tardo pomeriggio anche una messa, nella parrocchia di San Vittore, per ricordare le vittime dell'incidente, alla presenza di una rappresentanza del Comune di Piacenza.