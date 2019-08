Oltre 200mila per cinema a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - Più di 200mila spettatori hanno riempito piazza Maggiore, a Bologna, per assistere davanti al maxi schermo alla 33esima edizione di 'Sotto le stelle del cinema', la rassegna organizzata dalla Cineteca nell'ambito di 'Be Here. Bologna Estate 2019'. Dal 17 giugno oltre 50 appuntamenti, tra film restaurati, ospiti e approfondimenti tematici, hanno animato il "cuore" della città e stasera si conclude con Bud Spencer e Terence Hill, protagonisti della pellicola cult 'Lo chiamavano trinità'.

Grazie anche alle proiezioni in versione originale e ai sottotitoli in inglese la rassegna ha attirato un pubblico sempre più internazionale e a giugno, in occasione de 'Il cinema ritrovato', a Bologna sono arrivate star come Francis Ford Coppola, che ha portato in prima europea il final cut del suo 'Apocalypse Now', e Jane Campion con il restauro di 'Lezioni di piano'. Tra gli altri ospiti protagonisti del cartellone estivo della Cineteca spiccano Oliver Stone, Matteo Garrone e i fratelli Antonio e Pupi Avati.