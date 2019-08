Bonaccini, basta divisioni nel Pd

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - "All'Italia serve un'alternativa seria e credibile per uscire dalle sabbie mobili in cui è stata trascinata", ma "se torniamo a dividerci sulla tattica non ci capisce nessuno". E' la presa di posizione di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, in corsa per la riconferma alle prossime elezione Regionali.

"Anche là dove esprimiamo buon governo, in alcune regioni e in molte città, le cose buone che facciamo rischiano di essere coperte da una polemica inutile e dannosa", sottolinea Bonaccini in un post su Facebook, ricordando che "ogni giorno parlo con tantissime persone sulle cose fatte e le cose da fare per costruire una società più forte e più giusta, argomenti su cui la destra in Emilia-Romagna non ha proposte serie, avendo scommesso tutto sul carisma di un leader nazionale, che, però, non conosce né i nostri problemi, né le nostre potenzialità".

Dunque, conclude Bonaccini, "una sfida così ha bisogno dell'impegno di tutti, non di polemiche. Altrimenti ogni sforzo diventa inutile".