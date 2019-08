Falso allarme bomba a centro commerciale

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - E' stato uno 'scherzo' inscenato da due ragazzini a provocare un falso allarme bomba scattato ieri sera, dopo le 19.30, al centro commerciale Meridiana di Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Si tratta di due giovani sui 15 anni, identificati dai carabinieri della compagnia Borgo Panigale e denunciati per procurato allarme. Avevano telefonato agli uffici del supermercato, annunciando l'esplosione imminente di un ordigno. L'intera area del centro commerciale è stata evacuata e in pochi istanti sono arrivati i carabinieri, con le unità antiterrorismo e gli artificieri. I controlli e la 'bonifica' di tutti gli ambienti hanno permesso di accertare che non c'era alcuna bomba e l'allarme è rientrato.

I due ragazzini sono stati rintracciati praticamente in tempo reale dagli investigatori.