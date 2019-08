Bologna, Nagy ceduto al Bristol

(ANSA) - BOLOGNA, 8 AGO - Adam Nagy saluta Bologna. Il centrocampista ungherese, classe 1996, era arrivato in rossoblù per 1,5 milioni di euro dal Ferencvaros, nel 2016, dopo l'Europeo da titolare con la sua nazionale. Protagonista con Donadoni, nell'ultimo anno era finito fuori dalle rotazioni dei titolari, specie dopo l'arrivo di Mihajlovic. Per lui è arrivato il momento di una nuova avventura: si è infatti accasato al Bristol City, nella Championship inglese. Il club lo ha pagato 2 milioni e Nagy ha firmato un contratto quadriennale.