Gp R.Ceca: Marquez esulta, pole diversa

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "E' vero, ho preso troppo rischio viste le condizioni in cui ci troviamo in campionato ma questa è una pole 'diversa'". Ancora eccitato per l'exploit in pista, Marc Marquez racconta così i suoi giri veloci sul circuito di Brno in sella ad una Honda che calzava pneumatici da asciutti su una pista molto umida e con la pioggia che riprendeva a cadere. Un azzardo che ha pagato ma lo stesso Marquez ammette di essere stato molto nervoso per il timore di cadere. "Se finivo a terra ai box mia ammazzavano! Per questo alla bandiera a scacchi ero molto agitato".