A Guccini la targa ricordo Paolo Volponi

(ANSA) - BOLOGNA, 3 AGO - Saranno Francesco Guccini, gli scrittori Valerio Evangelisti e Paolo Valesio e gli artisti Eva Marisaldi e Mirta Carroli a ricevere la targa ricordo 'Paolo Volponi', il riconoscimento della 'Casa dei pensieri', la rassegna culturale organizzata ogni anno nell'ambito della Festa dell'Unità di Bologna, che nel corso degli anni ha premiato personalità del mondo della cultura come Alda Merini, Camilleri, Sepulveda, Monicelli e Jannacci.

La rassegna sarà quest'anno dedicata a Francesco Berti Arnoaldi Veli, partigiano recentemente scomparso, il cui titolo riprende una frase di Andrea Camilleri: "Chi ha il sapere lo deve seminare, come si semina il grano".

Guccini sarà premiato il 13 settembre, mentre gli appuntamenti con Evangelisti e Valesio sono il 15 e il 19 settembre. Verranno poi assegnate le targhe biennali, quest'anno dedicate alla letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, con la premiazione di Bruno Tognolini e Mino Milani.