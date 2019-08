Moto: R.Ceca, a Qartararo le libere 2

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Fabio Quartararo si è preso le seconde libere in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca della MotoGp. Sulla pista di Brno, il francese che guida una Yamaha non ufficiale ha preceduto in 1'55''802 la Honda di Marc Marquez (+0''023) e la Ducati non ufficiale di Jack Miller (+0''269). Quarta la Ducati di Andrea Dovizioso (+0''269) davanti alla Yamaha di Maverick Vinales (+0''282). Solo nono Valentino Rossi (+0''725) che si qualifica comunque per la Q2 di domani.