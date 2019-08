Matera 2019 e i 'Qusdri plastici'

(ANSA) - POTENZA, 02 AGO - È dedicata al tema "Capitali della cultura" l'edizione 2019 dei Quadri plastici di Avigliano (Potenza), con una ventina di figuranti che domenica 4 agosto, dalle ore 21.30, faranno vivere sul palco tre quadri del Pietrafesa ("Crocefissione", del 1653), del Correggio ("Martirio di quattro santi", 1524) e di Francesco Giordano ("Santa Chiara mette in fuga i saraceni", 1727): le tre tele sono conservate a Matera, Capitale europea della Cultura per il 2019, Parma (Capitale italiana della cultura per il 2020), e Avigliano (che oggi, 2 agosto, è Capitale europea per un giorno, e città "natale" dei Quadri plastici). Le iniziative sono state presentate stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa.