Rogo in casa, 88enne ustionata a gamba

(ANSA) - RAVENNA, 28 LUG - Tre donne - due sorelle di 88 e 96 anni e la loro badante ucraina di 58 - sono rimaste ferite in un incendio sviluppatosi poco dopo le 13 nel loro appartamento di Alfonsine, in provincia di Ravenna. La più grave, la 88enne, e' stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero del 118: ha ustioni concentrate su una gamba. Le altre due sono invece state portate all'ospedale di Ravenna per accertamenti.

Le fiamme, per cause ancora al vaglio, si sono sprigionate nella camera da letto dell'alloggio delle tre che si trova al primo piano di una palazzina di via Fratelli Rosselli. Illesi gli altri abitanti dello stabile, tutti subito usciti in strada.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 con vari mezzi, sono intervenuti i carabinieri della locale caserma e i vigili del Fuoco da Ravenna e da Lugo.