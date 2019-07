Fenicotteri rosa sequestrati a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - Una ventina di fenicotteri rosa, sequestrati e confiscati dalla Polizia provinciale di Modena nelle scorse settimane a un allevatore di fauna selvatica modenese che li deteneva senza essere in regola. Saranno liberati domani nell'area delle saline di Cervia dove è presente una colonia di alcune migliaia di questi splendidi esemplari. Un evento che Piero Milani, responsabile del Centro il Pettirosso di Modena, giudica "unico nel suo genere, perché stiamo parlando di una liberazione di un gruppo fenicotteri che abbiamo accudito in queste settimane e che ora sono pronti a tornare in libertà anche grazie all'intervento della Polizia provinciale". I volontari del Pettirosso hanno inserito nei fenicotteri un microchip di identificazione.