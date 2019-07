Salvato un capriolo finito nel Reno

Un capriolo che era caduto nel fiume Reno a Pontecchio Marconi, sul primo Appennino bolognese, è stato soccorso e portato in salvo questa mattina dai Vigili del Fuoco. L'animale era scivolato in acqua da una sponda piuttosto ripida, restando intrappolato tra la corrente e l'argine del fiume. Gli abitanti della zona hanno allertato il 115 e i pompieri sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Zola Predosa e il nucleo sommozzatori. Questi ultimi sono entrati nel fiume, e con le opportune procedure per salvataggi in acqua in corrente, sono riusciti a portare a riva il capriolo. L'animale è stato poi trasportato in luogo sicuro rimesso in libertà dagli stessi vigili del fuoco.