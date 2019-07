Allerta arancione per caldo in pianura

Cresce l'allerta caldo in Emilia-Romagna. Per oggi, giovedì 25 luglio e per domani, venerdì 26, Arpae e Protezione civile hanno attivato un codice 'arancione' per la pianura emiliana centrale e orientale. Si prevedono temperature massime diffuse superiori a 37 gradi, a esclusione della fascia costiera. Sulle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara i valori arriveranno a 38 gradi.

Si segnala inoltre la possibilità di rovesci sparsi che potranno assumere anche carattere temporalesco.