Uomo muore per strada a Bologna,indagini

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Sono da accertare le cause della morte di un uomo sui 45 anni, di origine straniera e non ancora identificato con certezza, morto verso le 20 di ieri in via Zanardi, alla periferia di Bologna.

Il cadavere è stato trovato a terra, poco lontano da uno scooter bianco, ma non è chiaro se l'uomo fosse in sella al ciclomotore e sia caduto, o se invece sia stato investito da un'altra persona che si sarebbe poi allontanata. Oltre alla Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, sul luogo dell'incidente hanno lavorato fino a tarda ora anche gli agenti della Polizia Scientifica. Il tratto di strada è rimasto transennato fino alle due della notte.