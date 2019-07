Presi 4 pescatori abusivi di vongole

Due imbarcazioni con a bordo quattro pescatori abusivi di vongole sono state sequestrate dalla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna, durante un servizio di controllo nell'area tra i canali Candiano e Piomboni.

Alla vista dei militari, i quattro hanno riversato in acqua parte del pescato e si sono allontanati, ma sono stati bloccati.

Sono stati trovati due quintali di molluschi, sottoposti a sequestro amministrativo. I quattro sono stati denunciati per bracconaggio ittico e pesca in zona e tempi vietati. Il pescato, considerato lo stato ancora vitale verificato dalla competente autorità sanitaria, è stato rigettato in mare.