Affidi, nuove accuse a terapeuta

Nuove accuse per Claudio Foti, psicoterapeuta della onlus Hansel e Gretel di Torino, coinvolto nell'inchiesta sugli affidi illeciti della Procura di Reggio Emilia e dei carabinieri. Foti è stato indagato adesso anche per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli.

Alla contestazione si è arrivati ascoltando intercettazioni fatte per altri reati, in particolare nei confronti della moglie, Nadia Bolognini, anche lei indagata e finita ai domiciliari. Nei giorni scorsi la stessa misura, inizialmente disposta anche per Foti, è stata invece per lui revocata dal Riesame e sostituita con un obbligo di dimora nel comune di Pinerolo. Probabilmente il nuovo fascicolo verrà stralciato e mandato per competenza in Piemonte. Dei maltrattamenti in famiglia si faceva riferimento anche nell'ordinanza del Gip, dove Foti veniva definito "portatore di una personalità violenta e impositiva".