Travolto e ucciso da muletto

Incidente mortale sul lavoro durante le operazioni di pulizia in un allevamento a Roncofreddo, nel Cesenate. La struttura, 'I prati', gestito da una società agricola, è deceduto il titolare di un'azienda di pulizia esterna, travolto da un muletto in retromarcia guidato da un operaio. L'uomo, Paolo Sartini, aveva 60 anni.

Sul posto i tecnici della Medicina del lavoro che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica.