Scontro tra auto e moto, morto 62enne

Incidente mortale, nella notte a Sant'Antonio di Ravenna, frazione della città romagnola. Poco dopo la mezzanotte - in corrispondenza dell'incrocio tra via Sant'Alberto e via Guiccioli - un'automobile e una moto si sono scontrate: nel sinistro ha perso la vita il conducente 62enne della due-ruote, morto durante il trasporto in ospedale.

Condotto nel nosocomio ravennate in codice uno, ossia di bassa gravità, il guidatore 21enne dell'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedicalizzata oltre agli agenti della Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.