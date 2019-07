Distributori assaltati con la ruspa

Ancora un assalto a un distributore, in pieno centro città, a Ferrara, con la ruspa: è il secondo colpo in appena due giorni: nella notte l'obiettivo di una banda specializzata è stato il Q8 di via Bologna: verso le 4 le colonnine selfservice sono state strappate dal basamento. Una delle due è rimasta sul posto, l'altra caricata su un furgone, poi ritrovato in mattinata dai carabinieri in una via attigua. La banda aveva rubato una grossa ruspa dal cantiere della metropolitana di superficie, un mezzo difficile da guidare (perché con comandi elettronici). Poi è stata forzata la recinzione dell'area dei lavori e poi con la ruspa i ladri sono arrivati al distributore, divelto le colonnine e sono fuggiti.

Il bottino è da quantificare e indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Ferrara. Ingentissimi i danni: secondo i titolari ci vorrà un mese per ripristinare la struttura.