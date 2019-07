Ciclismo: Csi assegna i suoi tre titoli

Tre giorni in sella per il Centro Sportivo Italiano che a San Leo, nel riminese, assegna le maglie tricolori del Campionato nazionale di Ciclismo. Tre specialità in programma (crono, mtb e strada), una per ogni giornata, su percorsi caratterizzati da salite impegnative. Sono 161 i ciclisti arancioblù pronti a scattare in Romagna; portacolori di 50 società, di 8 regioni e di 16 comitati territoriali. Da Lombardia, Marche e Lazio provengono le delegazioni con più bici al seguito. Il primo traguardo è in programma dalle ore 18 di venerdì 19 luglio, con 52 iscritti alla "crono" individuale, di circa 9 km da Maiolo a San Leo. Sabato 20 il via per le 69 mountain-bike finaliste, su un percorso di 4,2 km, con partenza unica suddivisa in griglie. Cinque o sei i giri da percorrere in base alle categorie. Infine domenica grande attesa per la prova su strada con 102 corridor i al via. Si gareggia su un circuito di quasi 21,6 km, con una pendenza media di oltre il 7% ed un dislivello di circa 630 mt a giro.