Vaccini: 7.335 non in regola in Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Sono 7.335 gli studenti della Romagna tra 0 e 17 anni, che non risultano in regola con le vaccinazioni: di questi 1.383 compresi nella fascia d'età 0-6 anni. A renderlo noto è l'Ausl Romagna cui le scuole, in base a quanto previsto dalla Legge Lorenzin, hanno trasmesso l'elenco dei propri iscritti. Il numero più elevato riguarda la provincia di Rimini dove si contano 3.743 minorenni non a norma, di cui 692 di età 0-6 anni.

Quanto alle altre province romagnole, a Cesena sono 1.352 i ragazzi non in regola (236 tra 0 e 6 anni), a Forli 1.016 (187 tra 0 e 6 anni) e a Ravenna 1.224 (208 tra 0 e 6 anni).

La normativa contempla sanzioni amministrative alle famiglie dei bambini non vaccinati e ad oggi, spiega l'Ausl Romagna in una nota, sono state contestate 1.173 sanzioni: 236 a Cesena, 261 a Forlì, 173 a Ravenna e 503 a Rimini.