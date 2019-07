Mattarella, innovare non è contro lavoro

(ANSA) - BENTIVOGLIO (BOLOGNA), 16 LUG - "Il percorso di Poste sottolinea che innovazione non è nemica del lavoro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Poste Italiane a Bologna. "I 135mila dipendenti di Poste Italiane lo dimostrano - prosegue - così come il contributo di ampia dimensione che Poste fornisce al Pil del nostro Paese, 12 miliardi". "Questa condizione di seguire novità in una stagione in cui il lavoro cambia, caratterizza Poste italiane".