Incidente mortale, poco dopo le 12, sulla Fondovalle Panaro in località Ponte Chiozzo a Pavullo, in provincia di Modena. Una Fiat Panda è uscita di strada, finendo contro un muretto di recinzione. A seguito dell'impatto, il veicolo ha preso fuoco ed il conducente è deceduto al suo interno, restando incastrato. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, ambulanza ed Elisoccorso. La persona deceduta risulta ancora da identificare.