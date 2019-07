Vaccini,a Bologna 86 bimbi non in regola

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Sono 86 i bambini (37 del nido e 49 della scuola dell'infanzia) di Bologna non ancora in regola con gli adempimenti vaccinali in vista del prossimo anno educativo. Il Comune ha inviato un sms alle famiglie per sollecitare l'invio della documentazione che attesta la regolarità della situazione vaccinale, che fa seguito alla mail spedita nei giorni scorsi.

Il Comune ricorda che, come prevede la normativa, da quest'anno la mancata presentazione della documentazione comporterà l'adozione di un provvedimento che dichiara la decadenza dall'iscrizione al servizio.

Il numero dei bambini ancora non in regola con i vaccini è decisamente inferiore a quello emerso dopo lo scambio dati con l'Ausl il 28 giugno scorso, quando si contavano 247 bambini non in regola, di cui 134 della scuola d'infanzia e 113 del nido.