Comieco, +4% raccolta carta in Italia

Senso civico e un sistema di gestione più efficiente hanno portato a un aumento del ritiro e del riciclo di carta e cartone in tutta Italia nel 2018: in tutto 3,4 milioni di tonnellate raccolte, con un aumento di 127mila tonnellate (+4%) rispetto al 2017. È quanto emerge dal 24/o Rapporto annuale di Comieco, Consorzio nazionale per recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosa, presentato questa mattina a Bologna.

A livello pro-capite, con 90 chili per abitante, è stata l'Emilia-Romagna la regione più virtuosa, seguita da Trentino Alto Adige (83 chili per abitante) e Valle d'Aosta (79,6). Positivo anche l'andamento nelle regioni del Sud che hanno contribuito al 50% dell'incremento della raccolta complessiva di carta e cartone. In Sicilia, ad esempio, il tasso di crescita è aumentato del 31,5% rispetto al 2017. "I dati positivi - ha commentato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un videomessaggio - sono frutto dell'impegno dei cittadini".