Alberto Leardini nuovo presidente Isb

(ANSA) - BOLOGNA, 6 LUG - Alberto Leardini, responsabile del Laboratorio di analisi del movimento dell'Istituto Rizzoli di Bologna, è stato eletto presidente della Società internazionale di biomeccanica dagli oltre 1.500 scienziati provenienti da cinque continenti.

"È un riconoscimento internazionale di grande prestigio sia per il Rizzoli, sia per Bologna e l'Italia", sottolinea Leardini, ricordando che "l'Isb (International Society of Biomechanics) è la società scientifica più importante nel settore". L'Isb, fondata negli Usa nel 1973, permette da decenni, con iniziative di incontro e il sostegno di progetti, che i maggiori esperti a livello mondiale continuino a confrontarsi e a sviluppare nuovi percorsi di innovazione. Nel prossimo appuntamento, in Canada tra poche settimane, saranno discusse duemila esperienze diverse da tutti gli angoli del pianeta, dodici di queste dal Rizzoli.