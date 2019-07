Bologna riparte, Palacio firma rinnovo

(ANSA) - BOLOGNA, 4 LUG - E' iniziata ufficialmente la stagione 2019-20 del Bologna. La squadra rossoblù allenata da Sinisa Mihajlovic si è radunata nel pomeriggio a Casteldebole dove i giocatori, a partire dalle 17 si sono divisi tra test, visite mediche e prima sgambata. In gruppo Palacio, che ha firmato il rinnovo annuale di contratto, e il centrocampista Schouten, acquistato dall'Excelsior. Visite mediche, invece, per il difensore centrale Denswil, proveniente dal Bruges: i due olandesi saranno ufficializzati a breve. Assenti, invece i nazionali Corbo, Helander, Krejcì, Nagy, Skorupski e Svanberg, che prolungheranno le vacanze fino alla partenza per Castelrotto (in programma l'11) dove in corso d'opera si uniranno anche Orsolini e Calabresi. Attesi solo in Austria, a partire dal 25, Pulgar e Santander, reduci dalla Copa America.