In mille per 'Libera Scelta' su vaccini

Piazza Cavour a Rimini si è tinta di arancione, il colore delle magliette indossate dai partecipanti alla manifestazione-evento per la libera scelta vaccinale, organizzato dal gruppo 'Libera Scelta Romagna', che conta circa 3.000 famiglie. Si sono ritrovati a centinaia, anche se un numero ufficiale non c'è, e fonti diverse parlano di 400 persone con picchi di 1.500, da diverse zone della Romagna, principalmente da Cesena e Forlì. Genitori e figli hanno scelto di manifestare sotto il Comune di Rimini proprio perché qui l'amministrazione ha emanato l'ordinanza con la quale si multano i genitori che portano a scuola i figli non vaccinati. In un'atmosfera di festa per le famiglie, i sostenitori del gruppo si sono alternati sul palco a spiegare il perché voglio scegliere liberamente se vaccinare i propri figli con un obbligo "che verrebbe pagato dai più piccoli e indifesi, i bambini".