Turismo: torna la notte Rosa in Romagna

(ANSA) - RIMINI, 27 GIU - Con oltre 400 eventi spalmati tra il 5 e il 7 luglio lungo 110 chilometri, la Notte Rosa della Riviera Romagnola arriva alla 14/a edizione proponendo concerti, dj set, dirette radio, cultura e gastronomia. Da De Gregori in piazzale Fellini, a Nina Kraviz al Beach Arena a Rimini, da Radio Deejay in piazzale Roma a Riccione, il vincitore di Sanremo Mahmood a Bellaria, a Shade e Federica Carta a Cattolica. Con un indotto da 220 milioni di euro, 8mila esercizi coinvolti e 5mila strutture turistiche, e con presenze calcolate in oltre 2 milioni di persone è "un miracolo che si ripete", ha detto l'assessore al Turismo della Regione, Andrea Corsini alla presentazione al Grand Hotel di Rimini. "Oggi - ha aggiunto - ci sono amministratori di centro sinistra, centro destra e 5Stelle. Ci siamo tutti e tutti ci riconosciamo nel progetto e in questo stile di vita". Unico rammarico sottolineato da Corsini l'assenza al tavolo di presentazione di "alcuni Comuni importanti", come Riccione.