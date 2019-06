Altan illustratore Bologna Jazz Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Altan è l'illustratore del Bologna Jazz Festival 2019, che si terrà tra ottobre e novembre: una serie di disegni invaderanno la città con le sue creature appositamente ideate.

Dal 2013 il Festival caratterizza ogni edizione avvalendosi della creatività di importanti illustratori, chiamati a interpretare l'iconografia jazzistica e i contenuti artistici del festival con un proprio lavoro originale: da Filippo Scòzzari a Vanna Vinci, poi Manuele Flor, Guanluigi Toccafondo, Lorenzo Mattotti e Andrea Bruno, che lo scorso anno ha coordinato un gruppo di persone con disabilità mentale per creare tutti i disegni realizzati durante il BJF.

Altan, 76 anni, ha fatto i primi studi a Bologna, dove ha mostrato il suo amore per il jazz frequentando il Jazz Festival cittadino e collaborando con Enrico Rava, il più noto jazzista italiano nel mondo. Il Bologna Jazz Festival è organizzato dall'Associazione Bologna in Musica; responsabile del progetto illustratori per il BJF è il giornalista Vanni Masala.