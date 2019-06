Bologna Sonic Park si apre con Slipknot

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - L'attesa sta per finire: dopo cinque anni tornano i concerti nella storica Arena Parco Nord di Bologna con un festival 'green' che mette al bando la plastica monouso e lancia un nuovo modo, sostenibile e consapevole, di ascoltare e vivere la musica. Bologna Sonic Park parte giovedì 27 giugno con l'unica data italiana, dopo tre anni di assenza, degli Slipknot, la metal band di Corey Taylor, tra le più influenti del panorama metal degli ultimi vent'anni, che si presenta sul palco con maschere che ne celano le sembianze.

Venerdì 28 giugno, dopo una prima tournée sold out nei palazzetti, approda a Bologna Salmo con il tour dell'album 'Playlist' lanciato sul sito 'Pornhub', con un'operazione di marketing fuori dagli schemi e in testa alle classifiche dopo aver infranto tutti i record su Spotify. Sabato 29 giugno sarà il turno di J-Ax: in occasione dei 25 anni di carriera, ritornerà sul palco assieme agli Articolo 31, il gruppo che ha fatto la storia dell'hip hop italiano.