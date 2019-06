Anniversario Ustica, 'Attorno al museo'

'Attorno al museo' è il titolo del ciclo di sette appuntamenti che si terranno a Bologna, dal 27 giugno al museo per la Memoria di Ustica, al parco della Zucca, a Bologna. Le iniziative sono state presentate dalla presidente dell'associazione parenti delle vittime, Daria Bonfietti, che ha sottolineato l'impegno continuo, da parte dell'associazione e delle istituzioni bolognesi, per condividere la memoria e per la ricerca della verità storica sulla tragedia che portò alla morte di 81 persone a bordo del velivolo Dc9 Itavia, precipitato il 27 giugno 1980. Impegno che diventerà una ricerca storica, anche con l'Università e l'istituto Parri, in vista del quarantennale del 2020. Aprirà 'Dc vero?, pièce con gli studenti dei licei Copernico di Bologna e Galilei di Palermo, e 10 restauratori dell'Accademia belle arti che nel 2018 hanno realizzato interventi di manutenzione del relitto dell'aereo, che sarà replicata il 30 giugno a Palermo.